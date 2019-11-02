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Pelin Akil safra kesesindeki taşı aldıracak

Geçtiğimiz aylarda ikiz kızlarını kucağına alan oyuncu Pelin Akil, meslektaş eşi Anıl Altan ile Check-UP yaptırdı. Safra kesesinde taş olduğu ortaya çıkan Akil, ameliyat olacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 11:32..
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Uzun yıllar mutlu süren birlikteliğini kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile evlilikle noktalayan sonrasında da anne olan Pelin Akil, zor bir sürece girmek üzere...

Sosyal medya hesabından ameliyat olacağını duyuran Akil, henüz ikiz olan bebeklerini emzirdiğini ve bu durumdan endişelendiğini aktardı.

Pelin Akil safra kesesindeki taşı aldıracak

Kızları Alin ve Lina'ya bakacak kimsenin olmadığını söyleyen Akil, şunları aktardı:

ÇOCUKLARIMA KİM BAKACAK?

"Check-UP yaptırın, ihmal etmeyin diyoruz ve fire veren şeyi söylüyorum. Taş çıktı saframda. Hayırlı uğurlu olsun, tövbe estağfurullah. Maalesef ameliyat olmam gerekiyor. Kayınvalidem değil, ikinci annem Berna Altan da çarşamba günü safradaki 7 mm'lik taş için ameliyat olacak. Benim de 7 mm. İnanılmaz. Emziriyorum, iki tane çocuğa kim bakacak? Ben hangi ara ameliyat olacağım? Berna Anne de ameliyat olacak, dinlenmesi lazım."

Pelin Akil safra kesesindeki taşı aldıracak

Pelin Akil safra kesesindeki taşı aldıracak

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