Pelin Batu, Twitter hesabından bir video paylaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Batu, "Bugün size çok küçük bir belge göstermek istiyorum. Kim bilir hangi sahaftan buldum. Şöyle değişik fotoğraflar var. O kadar hoşuma gitti ki..

ÇOK DUYGULANDIM

Mustafa Kemal, Afyonkarahisar'a gittiğinde çocukların onu karşılamasının fotoğrafları. Çok duygulandım. Önümüzdeki günlerde başka fotoğraflar da göstereceğim. Nice 23 Nisanlara..." dedi.

Pelin Batu'nun arşivinden Atatürk fotoğrafları VİDEO