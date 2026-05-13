Pelin Karahan boşanma sonrası konuştu: 12 yıl sonra dost olduk

2014 yılında nikah masasına oturan magazin dünyasının örnek çiftlerinden Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliği tek celsede bitti.

Karahan boşanma sonrası özel hayatına dair ilk kez konuştu.

"BEKARLIK SULTANLIK DİYE BİR ŞEY YOK"

Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen oyuncu, Bedri Güntay ile sık sık bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Karahan, açıklamasında “Bekarlık sultanlık öyle bir şey yok. Biz yine aileyiz. Ailemiz bozulmaz. Daha sabah birlikte kahvaltıya gittik. Her şey dengeye oturdu. 12 yıl sonra dost olduk. Bir hayat arkadaşlığımız, iki evladımız var. Bunu kaybetmemek lazım." dedi.