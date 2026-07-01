Pelin Karahan tatilde! Pozlarına beğeni yağdı

Kavak Yelleri dizisiyle ünlenen oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki oğulları dünyaya gelmişti.

Karahan, geçtiğimiz aylarda 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile boşandıklarını açıklamıştı.

YUNANİSTAN GÜNLERİ

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, yaz sezonunu Yunanistan'ın gözde tatil destinasyonlarından Mikonos'ta açtı.

Tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Karahan, şık plaj tarzıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Paylaşılan fotoğraflarda Karahan, beyaz bikini üstünü beyaz pareo, desenli bandana ve altın tonlarındaki aksesuarlarla tamamladı. Ahşap bir kapı önünde verdiği pozlarda doğal makyajı ve sade stili dikkat çekti.