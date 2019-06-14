Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki yapılanmasına karşı başlatılan Pençe Harekatı devam ediyor.

Türk askeri, havadan ve karadan abluka altına aldığı teröristlere göz açtırmıyor.

TOPLAM 48 TERÖRİST

Mili Savunma Bakanlığı harekatla ilgili yaptığı son açıklamada; "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu." ifadelerine yer verdi.