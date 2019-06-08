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Pençe Harekatı'nda 13 günün bilançosu

Kuzey Irak'ta 43 terörist öldürüldü, 74 mağara/sığınak yok edildi.

AA & Ensonhaber | 08.06.2019 - 10:38..
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Pençe Harekatı'nda 13 günün bilançosu

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı'nda 13 gün geride kaldı. Milli Savunma Bakanlığı bugün internet sitesinden operasyonda gerçekleştirilen icraatler hakkında bilgi verdi.

43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda; harekâtın başlangıcından bu güne kadar toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekât kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş; bölücü teröristlere ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir.

PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsü VİDEO

6693 DOÇKA MÜHİMMATI

Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3000 kg. patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Pençe Harekatı'nda 13 günün bilançosu

Pençe Harekatı'nda 13 günün bilançosu

Pençe Harekatı'nda 13 günün bilançosu


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