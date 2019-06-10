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Pençe Harekatı'nda 3 sığınak daha imha edildi

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait 3 sığınak daha tespit edildi. Operasyonla sığınak, mühimmatlarla birlikte yok edildi.

İHA | 10.06.2019 - 17:11..
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, 20 metre aralıklarla 3 ayrı sığınak tespit edildiğini açıkladı.

Pençe Harekatı'nda 3 sığınak daha imha edildi

SIĞINAKLARDA ARAMALAR YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sığınaklarda yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 2 adet AK-47 şarjörü, 1 adet kasatura, 64 adet BKC MK. Tf. mühimmatı, EYP yapımında kullanılan 15 kilogram civarı gübre, hazırlanmış EYP pil blokları (18 adet), EYP maksadı ile kullanılan uzaktan komuta alıcı ve vericisi, 30 metre kablo, 3 bidon 20 litrelik mazot, 3 bidon 20 litrelik asit ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Pençe Harekatı'nda 3 sığınak daha imha edildi

Pençe Harekatı'nda 3 sığınak daha imha edildi

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