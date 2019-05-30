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Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe Harekatı kapsamında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

AA & Ensonhaber | 30.05.2019 - 09:02..
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Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı daha öldürüldü

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda SİHA'lar bölgede işaretleme yaptıktan sonra ATAK helikopteri o noktaları ateş altına aldı.

Kameralar tarafından görüntülenen operasyonun ardından 4 PKK'lının öldürüldüğü haberi geldi.

"ŞU ANA KADAR 19 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Teröristlerin etkisiz hale getirildiğinin haberini Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu." şeklinde duyurdu.

Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı daha öldürüldü ViDEO

Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı daha öldürüldü

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