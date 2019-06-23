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Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 58'e yükseldi

Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen 58 teröristle birlikte Irak'ın kuzeyindeki tüm bölgelerde toplam 96 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 23.06.2019 - 16:52..
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina gibi bölgelerde bulunan terör hedefleri Pençe Harekâtı ile koordineli olarak vuruldu.

KUZEY IRAK DAHİL 96 TERÖRİST

Pençe Harekâtı’nın başladığı 27 Mayıs tarihinden bu yana Hakurk bölgesi dışına kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı da 38’e ulaştı. Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen 58 terörist ile birlikte Irak'ın kuzeyindeki tüm bölgelerde toplam 96 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 58'e yükseldi

MAĞARADA ELE GEÇİRİLENLER

Ayrıca Pençe Harekâtı ile Hakurk bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada 1 Doçka uçaksavar silahı, 1 Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile bunlara ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 58'e yükseldi

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