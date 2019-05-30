Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan bilgilendirmede, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs Pazartesi başlatılan Pençe Harekatı'nın, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

YARALANAN 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Harekatta EYP patlamasında yaralanan iki askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yayınlanan başsağlığı mesajında, şehitlerin adları Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan olarak açıklandı.