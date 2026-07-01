Pençe-Kilit şehidi Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, memleketi Aksaray’da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin 8 aylık hamile eşi tabut başında gözyaşı döktü.
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs’ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede şehit oldu.
28 yaşındaki şehit için memleketi Aksaray’da, cenaze töreni düzenlendi.
Aksaray Ulu Cami önünde gerçekleştirilen törene Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ŞEHİDİN HAMİLE EŞİ "VATAN SAĞ OLSUN" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ
Törende şehidin 8 aylık hamile eşi Neslihan Hilal, eşinin tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Neslihan Hilal’in “Vatan sağ olsun” sözleri, törene katılanları duygulandırdı.
Şehit Abdurrahman Hilal’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aksaray Şehitliği’nde toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)