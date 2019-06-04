Pençe Operasyonu'nda 64 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kuzey Irak'a yönelik devam ettirilen Hakurk merkezli Pençe Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Operasyonların hava ve karadan büyük bir kararlılıkla devam ettiğine dikkat çeken Akar, gelinen noktaya ilişkin rakamları paylaştı.

64 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

27 Mayıs tarihinden bu yana devam ettirilen operasyonlarda teröristlere ait mağara ve yaşam mahallerinin imha edildiği belirtilirken, operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısını Bakan duyurdu.

Pençe Harekatı’nın yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesinde de terörle mücadelenin devam ettiğini dile getiren Akar, "Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatlarda son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de 11 teröristi etkisiz hale getirdik. Böylece 27 Mayıs’tan beri 64 terörist etkisiz hale geldi" dedi.