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Pencere yönü kavga çıkardı, ortalık karıştı

Şanlıurfa’da iki grup arasında bir evin pencere yönü nedeniyle çıkan kavga, meydan savaşına döndü. Jandarma ekipleri, taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı önlemek için havaya ateş açtı.

İHA |
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Pencere yönü kavga çıkardı, ortalık karıştı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kavakbaşı kırsal Mahallesi'nde, inşaatı devam eden bir evin penceresinin yönü nedeniyle iki komşu arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, mahallede oturan diğer ailelerin de karışmasıyla daha da büyüdü ve kavga çıktı.

Kavgaya yan köyden gelenler de karışınca, mahalle meydanı savaş alanına döndü.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Jandarma ekipleri, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

Şanlıurfa’da mevdan savaşı gibi kavga İZLE

10 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 10 kişi yaralanırken, yaralılar Şanlıurfa merkezdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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