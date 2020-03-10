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Pendik’te 3 kadın ve 2 erkek sokak ortasında kavga etti

Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa yerdeyken tekme ile saldırdı ardından yerden aldığı taşla saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 10.03.2020 - 09:48..
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İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; 3 kadın ve 2 erkekten oluşan iki grup arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre iki erkek şahıs arasında çıkan tartışmaya kadınlar da müdahale etti.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa tekme ile saldırdı. Çevredeki vatandaşlar da birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahısları, ayırmaya çalıştı.

Pendik’te 3 kadın ve 2 erkek sokak ortasında kavga etti ViDEO

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Kadın, daha sonra yerden kalkan şahsa bu sefer de yerden aldığı taş ile saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle de kavga sonlandı.

Pendik’te 3 kadın ve 2 erkek sokak ortasında kavga etti

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