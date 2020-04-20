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Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi

Pendik'te koronavirüs şüphesi olan hastayı almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kırdığı öne sürülen 2 kişinin, 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DHA |
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Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Pendik'te, 29 Mart tarihinde koronavirüs belirtileri gösteren hastayı almak için adrese giden ambulansa saldırarak camlarını kırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda iki şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bu kişilerin iki personelin içinde bulunduğu ambulansın aracına taş atmak suretiyle camlarını kırdığı belirtiliyor.

Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi

AMBULANSA TAŞ ATTI

Amulans görevlisi müşteki H.K.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, H.K.'nin koronavirüs şüphesiyle gittikleri adreste şüphelilerin yanlarına geldiğini, hasta ile ilgili sorular sormaları üzerine bilgi vermediğini, kapalı olan kapıyı açmaya zorladıklarını ve taşla camları kırdığını söylediği belirtildi.

Diğer müşteki G.B.'nin de benzer ifade verdiği görüldü. İddianamede, şüpheli Alihan Güner'in ambulansın ikametinin önüne gelmesi üzerine endişelendiğini, şoföre sorular sorduğunu, şoförün kendisine hakaret etmesi üzerine de yanında bulunan arkadaşı Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını söylediği belirtildi.

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