Pendik’te sokak ortasında dehşet: 4 kişi bir şahsı darbetti

İstanbul Pendik’te sokak ortasında yaşanan şiddet olayı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Dört kişinin bir şahsı hedef alarak gerçekleştirdiği saldırı, kısa sürede bölgede paniğe neden oldu.

SOKAK ORTASINDA TOPLU SALDIRI

Pendik’te henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışmanın ardından 4 kişilik bir grup, bir şahsı sokak ortasında hedef alarak darbetmeye başladı.

Görüntülerde saldırganların, şahsı çevreleyerek yere düşürdüğü ve yerdeyken de tekmelemeye devam ettiği anlar yer aldı. Olayın şiddeti dikkat çekerken, saldırının dakikalarca sürdüğü görüldü.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Çevrede bulunan vatandaşların araya girerek saldırıyı sonlandırmaya çalıştığı ancak grubun bir süre daha saldırıya devam ettiği anlar da kameralara yansıdı.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırının ardından 4 kişilik grubun hızla bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Olay sonrası mahallede kısa süreli gerginlik yaşandı.

Darp edilen şahsın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırı anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yaşanan şiddet anları net şekilde görülüyor.