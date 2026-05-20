Pentagon açıkladı: Avrupa’daki ABD askeri sayısı azalıyor

Amerika–Avrupa ilişkilerinde yeni dönem...

Geçmiş yıllarda Avrupa ülkeleri, çoğu zaman Amerika’nın desteğiyle ayakta kalıp kendini savunurken, bu kez ABD’den umduğu desteği bulamadı.

TUGAY SAYISI 2021 SEVİYESİNE ÇEKİLDİ

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabından Avrupa kıtasında bulunan ABD askerleriyle ilgili alınan kararı paylaştı.

Paylaşımda, Avrupa’daki ABD askeri tugay sayısının 2021 seviyesine geri çekileceği belirtildi.

POLONYA’YA KONUŞLANDIRILMASINDA GECİKME YAŞANACAK

Parnell, Avrupa’daki ABD muharebe tugayı sayısının dörtten üçe düşürüldüğünü belirterek, bu durumun ABD kuvvetlerinin Polonya’ya konuşlandırılmasında gecikmeye yol açacağını ifade etti.

Washington Post gazetesine göre, söz konusu tugayların her birinde yaklaşık 4 bin asker, tank ve çeşitli destek teçhizatı bulunuyor.

AVRUPA'NIN AYAKLARI ÜZERİNDE DURMA ZAMANI GELDİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Polonya’daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, yalnızca asker sevkiyatını ertelediklerini daha önce açıklamıştı.

Vance, Avrupa ülkeleriyle hâlen güçlü ilişkilerinin olduğunu ancak “Avrupa’nın kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini” söylemişti.