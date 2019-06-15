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Pentagon: Türkiye bizim 70 yıllık dostumuz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400'ler hakkında Pentagon, "İki ülkenin arasını Rusya bozamayacak" dedi.

AA | 15.06.2019 - 17:15..
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Pentagon: Türkiye bizim 70 yıllık dostumuz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Eric Pahon, Rusya’nın S-400 satışı ile Türkiye-ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD’nin, Rusya’dan hava savunma füzesi almasına misilleme olarak başta F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye verilmemesi olmak üzere biz dizi yaptırıma hazırlandığını Ankara’ya bir mektupla iletmesi ,diplomatik krizi yeni bir boyuta taşıdı.

"TÜRKİYE'YE DEĞER VERİYORUZ"

Pentagon sözcüsü Pahon, El Hurra kanalına sıkıntının aşılması için neler yapıldığını şöyle anlattı:

“S-400 anlaşması ve bunun F-35 savaş uçakları programına etkileri konusunda, Türkiye-ABD-NATO ilişkisinin geneline ve bu ilişkinin ne kadar büyük ve katmanlı olduğuna bakmak lazım. ABD Türkiye’ye kilit bir stratejik müttefik olarak çok değer veriyor. Tatbikatlara, onların kuvvetleriyle birlikte çalışma kapasitemizi arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ilişkinin derinliğine bakmak lazım. Moskova ise (Türkiye-ABD arasında S-400 konusunda yaşanan) bölünmeyi kullanarak bu çok derin ilişkiye zarar vermeye çalışıyor.”

Türkiye ile 70 yıllık müttefik olduklarını hatırlatan Pahon “Zor zamanlardan geçtik, bu olacak. Tabii ki Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçmesini, S-400’ü satın almamasını ve Patriotlar gibi NATO’yla uyumlu bir sistemi almasını isteriz” dedi.ABD Savunma Bakanvekili Patrick Shanahan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temaslarında iki ülke ilişkilerinin devam etmesi yönündeki isteklerini tekrar vurguladığını belirterek Pahon, S-400 meselesiyle ilgili olarak, “Moskova bu ilişkilerde çatlak yaratmaya çalışıyor ama biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

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