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Pentagon: Türkiye'yi F-35 programından çıkaramayız

Pentagon, Türkiye'nin programdan çıkarılması F-35'lerin maliyetini arttırabilir açıklaması yaptı.

AA | 10.05.2019 - 19:54..
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Pentagon: Türkiye'yi F-35 programından çıkaramayız

Türkiye'ye Rusya'yla yaptığı S-400 anlaşmasından geri adım attırmak için baskısını sürdüren Washington, bir yandan F-35 programının verimliliğini korumanın hesaplarını yapıyor.

Türkiye'yi S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmeye ikna etmek için müzakerelere devam ettiklerini söyleyen ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının savaş uçağının maliyetini arttırabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'Yİ ÇIKARIRSAK İŞLERİMİZ YAVAŞLAR"

Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakan Yardımcısı Lord, "Ankara'nın S-400 alma eğilimi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması önümüzdeki 2 yıl içinde tedarik faaliyetlerimizi yavaşlatabilir ve maliyetleri artırabilir. Ancak şu an itibarıyla söz konusu iki faktörü de minimize edebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'yi Rusya'dan S-400 yerine ABD'den Patriot sistemleri almaya ikna etmek için müzakerelere devam ettiklerinin altını çizen Lord, "Türkiye'ye kendi sistemimiz olan Patriot'u öneriyoruz. Bu sistem, NATO'nun parametreleriyle uyumlu. F-35 programında yer alan diğer ortaklarımız, bizimle aynı fikirde ve bizi güçlü şekilde destekliyorlar" ifadelerini kullandı.

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