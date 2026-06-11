Pentagon'da kimyasal sızıntı nedeniyle acil tahliye başladı

ABD'de işler iyi gitmiyor.

İran'a yönelik başlatılan savaşta 3 ay geride kalırken hala kalıcı barış için anlaşma sağlanamadı.

Savaşın maliyeti günden güne artarken yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi.

PENTAGON'DA KİMYASAL SIZINTI TAHLİYESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında "hava kalitesi sorunu" tespit edildi.

Olası bir kimyasal sızıntı nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı.

TEDBİRLER DEVREYE ALINDI

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamda durumun ciddiyeti tam olarak anlaşılana kadar ihtiyati tedbirlerin devreye sokulduğunu belirtti.

Sözcü, bakanlığın standart koruma protokollerini uyguladığını ifade etti.

Bu kapsamda, olaydan etkilenen bölgeler için "bulunduğun yeri koru" emri verilirken, müdahale ekiplerinin bina sakinlerine destek olmak üzere hazır bekletildiği bildirildi.

BAZI KATLAR KARANTİNAYA ALINDI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, devasa Pentagon kompleksinin ikinci ve beşinci katları arasındaki belirli koridorlar tamamen giriş çıkışa kapatıldı.

Bina içindeki güvenlik görevlilerinin gaz maskeleri ve tam teçhizatlı kimyasal koruyucu giysilerle önlem aldığı aktarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN DESTEK ALINIYOR

Pentagon Koruma Teşkilatı bünyesindeki tehlikeli madde müdahale ekibi, Arlington Bölgesi İtfaiye Departmanı'nın da desteğiyle olaya müdahale etmeyi sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla bina içinde bir tehlikeli madde operasyonu yürüttüklerini teyit etti.

YANLIŞ ALARM İDDİASI

CNN’e bilgi veren iki kaynak, testlerin bir ila iki saat sürebileceğini, bu süre zarfında binadaki polislerin gaz maskesi ve tam kimyasal koruyucu ekipman giydiklerini belirtti. Görgü tanıkları, birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

CNN'e konuşan bazı ABD'li yetkililer ise Pentagon'daki sensörlerin bir tanesinde arıza meydana geldiğini ve yanlış alarm verildiğini bildirdi.