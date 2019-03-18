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Pentagon'dan Suriye için yalanlama geldi

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Amerikan ordusunun Suriye'de bin asker bırakmaya hazırlandığı" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA | 18.03.2019 - 04:34..
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Pentagon'dan Suriye için yalanlama geldi

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ortaya attığı "ABD ordusu Suriye'de bin civarında asker bırakmaya hazırlanıyor" iddiasını, haberden birkaç saat sonra yalanladı.

PLANLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Söz konusu yazılı açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, "ABD ordusunun Suriye'de bin civarında asker bırakmaya hazırlandığı yönünde, önde gelen bir Amerikan gazetesinde yer alan iddia, kesinlikle doğru değildir. Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir ve ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki Başkanın talimatını uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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