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Peru'da 5 ton uyuşturucu yakalandı

Peru’da Avrupa’ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokainin ele geçirildi.

İHA | 05.06.2019 - 11:12..
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Peru Narkotik Şube yaptığı açıklamada, başkent Lima ve Callao şehrinde yapılan operasyon sonucu 5 tondan fazla uyuşturucunun bulunduğunu belirtti.

3 ÜLKEDEN İSTİHBARAT GELDİ

Polis, Avrupa’ya gönderilmesi planlanan 5 tondan fazla kokainin Arjantin, İspanya ve İtalya’dan gelen istihbarat sayesinde engellendiğini dile getirdi. Polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddeyle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına büyük darbe vurulduğunu ifade etti.

Peru'da 5 ton uyuşturucu yakalandı

"ARTIK SUÇLULARIN ELİNDE OLMAYACAK"

Peru Başbakanı Martin Vizcarra, “İki önemli operasyonla bu yasa dışı maddeler ele geçirildi. Artık suçluların elinde olmayacak olan 5 bin ton kokainden bahsediyoruz” dedi.

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