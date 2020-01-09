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Peru'da sel felaketi: 28 ölü

Güney Amerika ülkesi Peru'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

AA | 09.01.2020 - 02:50..
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Peru basınında çıkan haberlere göre, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI) yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın bazı eyaletlerde neden olduğu sellerde 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Peru'da sel felaketi: 28 ölü

YÜZLERCE EV, KÖPRÜ VE TARIM ARAZİSİ HASAR GÖRDÜ

INDECI Başkanı Jorge Chavez, selden dolayı birçok tarım arazisinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Seller nedeniyle 1347 evin zarar gördüğünü aktaran Chavez, "Sellerden dolayı 52 ev yıkılırken, 240 ev kullanılamaz hale geldi. Ayrıca bazı bölgelerdeki 14 köprü yıkılırken, 245 hayvan da telef oldu." dedi.

Peru'da sel felaketi: 28 ölü

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