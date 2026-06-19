Peru'da yolcu otobüsü devrildi: 11 ölü 20 yaralı
Peru'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
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Güney Amerika ülkesi Peru'da feci kaza...
Leoncio Prado eyaletinden hareket eden yolcu otobüsü başkent Lima'ya seyir halindeyken Federico Basadre kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüsteki 11 kişi hayatını kaybederken bazıları ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkardı.
Yetkililer kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)