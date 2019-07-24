taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7115
Euro
6.3623
Altın
1423.9
Borsa
103457.26
Gram Altın
261.55

Peru'daki Ubinas Yanardağı'nda hareketlilik

Peru'nun güneyindeki Moquegua bölgesindeki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

AA | 24.07.2019 - 21:39..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

PERU

Peru basınında yer alan haberlere göre, Ubinas Yanardağı kül ve lav püskürtmeye başladı.

Jeoloji, Maden ve Metalurji Enstitüsü Volkanoloji Gözlemevi Koordinatörü Marco Rivera, konuya ilişkin açıklamasında, patlama sırasında yanardağdan fırlayan taş parçalarının 6 kilometre uzaklığa ulaştığını belirterek, bunun son derece tehlikeli olduğunu kaydetti.

HAYATİ RİSK OLUŞTURUYOR

Çevredeki kasabaların tahliye edilmesi konusunda ısrarlı olduklarını vurgulayan Rivera, dağdan kopan taşların insan hayatı için risk oluşturduğunu vurguladı.

Peru'nun en aktif yanardağı olan Ubinas, 5 bin 672 metre yüksekliğe sahip.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Atilla ailesine kavuştu

Hakan Atilla ailesine kavuştu

191
Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

246
Gamze Özçelik Kamerun'da

Gamze Özçelik Kamerun'da

313
İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

209
Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

863
Babası Boris Johnson'ı anlattı

Babası Boris Johnson'ı anlattı

242
30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

442
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir