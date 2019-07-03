Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

Copa America tüm heyecanı ile devam ediyor. Yarı final karşılaşmalarında Brezilya ile Arjantin arasında oynanan müsabakada final biletini ilk alan ekip sambacılar olurken, bugün Peru ile Şili de final için birbiriyle yarışacak.

Şili’ye karşı çıkacak Peru takım futbolcularını teşvik etmek için, oyuncu Stephanie Cayo ilginç bir motivasyon teklifinde bulundu.





FİNAL BİLETİNE ÖPÜCÜK

Twitter üzerinden açıklama yapan Cayo, “Bu Çarşamba Şili'ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum” diye yazdı.





1 milyonu aşkın takipçisi olan Cayo’nun bu tweeti, birçok kişi tarafından beğenildi ve birçok da yorum aldı.





31 yaşındaki oyuncu son olarak Netflix dizisi Club de Cuervos'da rol aldı.