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Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

Perulu oyuncu Stephanie Cayo, ülkesinin takımını 2019 Copa América finaline taşıyacak futbolcuyu, izin verildiği takdirde, öpücük ile ödüllendireceğini duyurdu.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 16:07..
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Copa America tüm heyecanı ile devam ediyor. Yarı final karşılaşmalarında Brezilya ile Arjantin arasında oynanan müsabakada final biletini ilk alan ekip sambacılar olurken, bugün Peru ile Şili de final için birbiriyle yarışacak.

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

Şili’ye karşı çıkacak Peru takım futbolcularını teşvik etmek için, oyuncu Stephanie Cayo ilginç bir motivasyon teklifinde bulundu.

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

FİNAL BİLETİNE ÖPÜCÜK

Twitter üzerinden açıklama yapan Cayo, “Bu Çarşamba Şili'ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum” diye yazdı.

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

1 milyonu aşkın takipçisi olan Cayo’nun bu tweeti, birçok kişi tarafından beğenildi ve birçok da yorum aldı.

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

31 yaşındaki oyuncu son olarak Netflix dizisi Club de Cuervos'da rol aldı.

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

Perulu oyuncudan milli takımı finale çıkartana öpücük

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