taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil

HDP'li Buldan, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'nin de herkesin geleceğini garanti altına alması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin Twitter hesabından canlı yayın yaparak açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da ve Amerika'da insanların evde kaldığını ve insanların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını savunan HDP'li Buldan, Türkiye'de hükümetin insanların ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

SOSYAL BİR DEVLET OLMADIĞIMIZDAN...

Pervin Buldan, "Bugüne kadar yapılanların çok yeterli olmadığını, insanların hala sokaklarda ve caddelerde dolaştığını aynı zamanda işlerine gitmek durumunda kaldığını görüyoruz. Bugün sosyal bir devlet olmadığımızdan dolayı, insanlar geleceğini düşünerek evlerinden çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü çalışabilecekleri mekanların hala kapanmadıklarını görebiliyoruz. Yaşam durmalıdır, üretim durmalıdır, Türkiye tamamen evine kapanmalıdır. Türkiye devleti, bir bütün olarak Türkiye toplumuna bu güvenceyi vermelidir.

AVRUPA'DA DEVLETLER KENDİ VATANDAŞLARINA..

Avrupa'da devletler kendi vatandaşlarına, evlerinizden çıkmayınız, biz sizlerin geleceğinizi garanti altına alıyoruz güvencesi verirken ne yazık ki Türkiye'de bu güvencenin olmadığını, ülkeyi yönetenlerin vatandaştan para talep ettiğini görebiliyoruz. Sosyal güvencesi olmayan insanların çalışmak zorunda kaldığını, evlerinde kalamadığını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil

İlginizi Çekebilir
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
Türkiye'nin bugüne kadar birçok sorunu aştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tehlikesinin de kısa zamanda atlatılacağını ifade etti.
Bakan Koca, sokağa çıkmayan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş ve altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına uyan gençlere ve çocuklara teşekkür etti.
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyahat İzin Belgesi'nin verilebileceği durumları madde madde sıraladı.
KKTC'den gelen öğrenciler Balıkesir'de karantinaya alındı
Kıbrıs'tan gelen 190 öğrenci, karantina süreçlerini tamamlamak üzere, Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'ne yerleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
335
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
58
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
270
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
267
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
190
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
259
Korona bulaşanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti
Korona bulaşanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti
137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir