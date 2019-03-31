Pervin Buldan oy kullandı

Kandil'in siyasi uzantısı HDP, yerel seçimlerde batı illerinde CHP ve İP'i destekleme kararı aldı. HDP seçmeninin, parti yönetiminin çağrılarına ne ölçüde cevap vereceğini oylar sayıldıktan sonra göreceğiz.

CHP'YE OY ATAN HDP EŞ GENEL BAŞKANI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da CHP'ye oy vermek için sandığa gitti. Bakırköy'de bulunan Murat Kölük İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanan Pervin Buldan, İBB Başkan adaylığı için Ekrem İmamoğlu'na oy attı.

Oyunu kullandıktan sonra Diyarbakır'a gideceği bilgisini veren Pervin Buldan, CHP'ye oy attığı tarihi anı fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi.