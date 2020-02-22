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Pervin Buldan'dan CHP ile ittifak itirafı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı ile gizli bir ittifak yaptıklarını ancak yeni dönemde şeffaf ittifaklar kurulacağını söyledi.

Haber Merkezi | 22.02.2020 - 13:46..
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Pervin Buldan'dan CHP ile ittifak itirafı

Yerel seçimlerde Millet İttifakı ile HDP arasındaki yakınlaşma sürekli tartışma konusu oluyordu.

HDP'nin Millet İttifakı'na olan desteği açık bir şekilde ortada olmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ittifak olmadığını söylüyordu.

Seçimlerin üzerinden aylar geçti ve HDP'den itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

Pervin Buldan: İttifak şeffaf olmalı VİDEO

23 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE YAPTIĞIMIZ İTTİFAK...

Gazete Duvar'a konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul seçimlerinde gizli bir ittifak yaptıklarını söyledi.

Buldan, "Bize oy vermeyen, bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Tabii ki ittifak vardı. Biz Türkiye'de legal alanda siyaset yapan bir partiyiz. Neden ittifak yapmayalım. Biz bu ittifakların daha açık ve şeffaf olmasını hep savunduk. Ancak bizimle ittifak yapanlar ne yazık ki buna sıcak bakmadılar.

Pervin Buldan'dan CHP ile ittifak itirafı

"BİR SEFERLİĞİNE KABUL ETTİK, BUNDAN SONRA ŞEFFAF OLMALI"

Bir seferliğine mahsus olmak üzere, en azından İstanbul seçimlerini kazanmak adına, biz HDP'nin varlığının ne kadar etkili olduğunu anlatabilmek için bir seferliğine kabul ettik. Bundan sonraki dönemlerde bu tür şeylerin olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı." ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan'dan CHP ile ittifak itirafı

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