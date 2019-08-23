PES 2020'nin Anroid ve iOS sürümü çok yakında yayınlanacaK

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer 2020, bu yıl da birçok farklı özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Eylül ayında oyunseverler ile buluşacak PES 2020'nin, demo sürümü ise geçtiğimiz ay sonunda oyun severler ile buluşmuştu.

Yeni gelen bilgilere göre Konami, bu yılın sonhabar aylarında PES 2020'nin mobil oyununu Android ve iOS platformları için yayınlayacak.

PES 2020 MOBİL'E GELİYOR

Resmi olarak eFootball PES 2020 adıyla satışa çıkacak oyun, önümüzdeki aylarda akıllı telefonlardan da oynanabilecek. Oyununun arkasındaki şirket Konami, Gamescom 2019 etkinliği sırasında bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Oyunun çekirdek deneyimi ile ilgili büyük bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını aktaran Konami yetkilileri, PES 2020 Mobil'in tamamen elden geçirilmiş farklı bir sürüm olacağına vurgu yaptı.

PES 2020 MOBİL NASIL OLACAK?

pes 2020'nin İOS ve Android sürümü, bilinen PES özelliklerinin hemen hemen hepsini barındıracak. Grafiklerin oldukça gelişmiş olacağı PES 2020 Mobil, aynı zamanda platformlar arası bağlantı desteği de sunacak.

PES 2020 Mobil, aynı zamanda Finesse Dribble motorunu kullanacak. Ünlü futbol yıldızı Iniesta ile birlikte iş birliği yapılarak geliştirilen bu oyun motoru sayesinde oyuncular daha gerçekli hareketler yapabilecek.

Eğer PES 2020'nin mobil oyununu beklemek istemiyorsanız, oyunun geçtiğimiz ay yayınlanan demo sürümlerine eirşebilirsiniz.

Tam sürümü 10 Eylül'de çıkacak PES 2020'nin demo sürümü, bazı kısıtlı özellikler ile birlikte kullanıcılara sunuldu. Oyunun demo sürümünde ise şu takımlar yer alıyor:

FC Barcelona

Manchester United

FC Bayern Munich

Juventus

Arsenal

Palmeiras

Flamengo

San Paulo

Corinthians

Vasco da Gama

Boca Juniors

River Plate

Colo-Colo

PES 2020 DEMO NASIL İNDİRİLİR?

PlayStation 4 sahipleri, PlayStation mağazasına girip PES 2020 diye arattıklarında çıkan sonuçlardan PES 2020 Demo'ya tıklayarak oyunu konsollarına indirebilir.

Xbox sahipleri ise yine Microsoft Store'a girip PES 2020 demo diye arattıklarında, oyunun demo sürümüne ulaşıp cihazlarına indirebilir.





Bilgisayar kullanıcıları ise Steam üzerinden PES 2020 demo sürümüne erişebilir. Bu yapmak için ise Steam hesabınızın olması gerekiyor. Platforma üye olduktan sonra aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve PES 2020 sayfasının sağ tarafında bulunan 'demoyu indir' bağlantısına tıklayın.

PES 2020 FİYATI

10 Eylül tarihinde yayınlanacak PES 2020, şu anda PlayStation, Xbox ve PC platformları için ön siparişe açılmış durumda. Oyunun ön sipariş fiyatlandırması ise şu şekilde:

PES 2020 PlayStation sürümü : 409 TL

PES 2020 Xbox sürümü : 345 TL

PES 2020 PC sürümü : 199 TL

PES 2020 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

40 GB kullanılabilir alan Çözünürlük: 1280 x 720

PES 2020 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

Windows 10 - 64bit İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

40 GB kullanılabilir alan Çözünürlük:1920 x 1080

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