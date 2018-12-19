Peşmerge YPG'li teröristlere desteğe gidiyor

ABD; Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatını engellemek için Kuzey Irak'ta eğitim alan Roj peşmergelerini, Suriye'nin kuzeyine geçirmek için düğmeye bastı.
TAMPON BÖLGE PLANI
Amerika böylece, Türkiye ile YPG arasında peşmergeyi tampon yapma gayretinde.
Bu doğrultuda çalışmalar başladı. 100 kadar peşmerge, Irak'ın kuzeyinden Fırat'ın doğusuna geçerek toplantı yaptı. Toplantıda, peşmergelerin YPG'nin olduğu mevzilerle yer değiştirme planı gerçekleştirildi.
IRAK ORDUSUNU GÖRÜNCE KAÇTILAR
Peşmergenin bu planları yapması, akıllara geçen yılı getirdi. Barzani, bağımsız Kürdistan için referandum yaptıktan sonra, Irak askerleri Kerkük'e girmişti.
Komutanları kaçan Peşmerge'nin gözyaşları VİDEO
Irak hükümetinin operasyon açıklamalarına "Direniriz" cevabını veren peşmerge, askerleri karşısında görünce silahları bırakarak kaçmıştı.
Geçen yıl, Irak ordusu karşısında bu durumu yaşayan peşmergenin, Türk ordusu geldiğinde ne yapacağını tahmin etmek güç değil.