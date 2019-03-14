Peşmerge YPG'nin mezarını gezdi

Rusya'da bir marketin zemini, müşteriler ve görevlinin üzerinde bulunduğu esnada çöktü.

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AP'de rapor öncesi propaganda kucaklaşması

Türkiye düşmanı Kati Piri, skandal raporun oylaması öncesinde Dilek Öcalan ve bir grup PKK yanlısı ile bir araya geldi.