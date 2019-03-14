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Peşmerge YPG'nin mezarını gezdi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonu engellemek isteyen ABD, peşmerge ve YPG'li teröristleri bir araya getirdi.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 16:49..
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Peşmerge YPG'nin mezarını gezdi

ABD ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin desteğiyle kurulan Roj peşmergeleri, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Kobani'ye yerleştirildi.

Amerika bu hamleyle, Türkiye ile YPG arasında peşmergeyi tampon yaparak terör örgütüne destek olmayı planlıyor.

MEZARLIK ZİYARETİ

Kaçmalarıyla ünlenen peşmergelerin ise Türk Ordusu'nun karşısında ne hale düşeceğini anlamak zor olmasa gerek.

Bu yüzden YPG'li teröristlerin mezarlığını gezmeleri, gereken mesajı almalarına yardımcı olmuştur.

Peşmerge YPG'nin mezarını gezdi

Hatırlanacağı üzere; bağımsız Kürdistan için referandum yapıldıktan sonra Irak askerleri Kerkük'e girmiş, Barzani'nin askerleri silahlarını arkalarında bırakıp kaçmıştı.

Peşmerge YPG'nin mezarını gezdi

Peşmerge YPG'nin mezarını gezdi

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