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Petra antik kentinde silahlı saldırı

Kente hareket eden bir yolcu otobüsüne saldırı düzenlendi. Şans eseri saldırıda kimse yaralanmadı.

İHA | 24.08.2019 - 16:18..
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Ürdün’ün Petra bölgesinde bulunan Petra antik kenti kalıntılarının yakınında kimliği belirsiz bir kişi, bir otobüse saldırı düzenledi.

KİMSE YARALANMADI

Saldırganın otobüse dışarıdan ateş ettiği kaydedilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Petra Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, otobüsün içinin boş olduğu ve sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Emniyet mensupları, kamu güvenliği kapsamında soruşturma açıldığını açıkladı. Yerel kaynaklar, saldırıya uğrayan otobüsün Musa Vadisi ile Petra arasında turistleri taşımak için kullanılan otobüs olduğunu ileri sürdü.

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