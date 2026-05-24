Petrol düştü, doğalgaz yükseldi

Brent petrolün varili yüzde 0,94 düşerek 103,54 dolara geriledi.

Emtia piyasalarında geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentiler, ABD-İran müzakerelerine ilişkin haber akışı, Hürmüz Boğazı çevresindeki arz endişelerine yönelik gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici oldu.

ABD-İran müzakerelerine ilişkin çelişkili sinyaller petrol piyasalarında oynaklığı artırdı.

Hafta başında Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışına yönelik risklerin devam etmesi, Brent petrol ve doğalgaz fiyatlarında arz güvenliği başlığının izlenmesine neden oldu.

PETROL

Buna karşın haftanın sonuna doğru ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla artan müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine ilişkin beklentiler petrol fiyatlarını baskıladı.

ALTIN FİYATI

Altının ons fiyatında, Fed'in "şahin" tonu ve dolar endeksindeki güçlü görünüm fiyatlamaları baskıladı.

GÜMÜŞ BASKI ALTINDA

Gümüşte ise hem değerli metal hem de sanayi metali niteliği nedeniyle çift yönlü baskı izlendi. Sanayi talebine ilişkin belirsizlikler, gümüş fiyatlarındaki zayıf seyri destekledi.

DEĞERLİ METALLER

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar paladyumda yüzde 4,8, platinde yüzde 2,5, altında yüzde 0,7 ve gümüşte yüzde 0,6 geriledi.