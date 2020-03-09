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Petrol fiyatında yüzde 30'luk düşüş

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi ve yaklaşık yüzde 27 kayıpla işlem görüyor.

AA & Ensonhaber | 09.03.2020 - 09:18..
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Petrol fiyatında yüzde 30'luk düşüş

Suudi Arabistan ve Rusya, petrol üretimi konusunda anlaşmazlığa düştü.

Riyad, geçtiğimiz cuma günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin biraraya geldiği zirvede Rusya ile mutabakata varamadı.

VARİLİ 31.7 DOLARA DÜŞTÜ

Üretimi artıracağı iddia edilen Suudi Arabistan, diğer taraftan petrol ihracatında fiyat indirimi kararı aldı.

Cuma günü gerçekleştirilen toplantıdan bir sonuç çıkmaması sebebiyle ham petrol fiyatları 45 dolara kadar düşmüştü.

Bugün ise Brent petrolün varil fiyatında ciddi bir düşüş yaşandı. Söz konusu fiyat, yüzde 30 azalarak 31.7 dolara kadar geriledi.

Uzmanlar, yaşananlar için "petrol üreticisi ülkeler arasında fiyat savaşı başladı" şeklinde yorumlar yapıyor.

RUSLAR OLUMSUZ ETKİLENECEK

Fiyatlardaki düşüşten en çok etkilenecek ülke ise Rusya.

Petrol üretimine bağımlı olan Ruslar, fiyatların dibe vurmasıyla büyük bir endişeye kapıldı.

Petrol fiyatında yüzde 30'luk düşüş

TÜRK EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK

Petrol fiyatlarındaki düşüşün, Türkiye ekonomisine yansıması pozitif olacak.

Türkiye, petrol fiyatlarındaki düşüşten her zaman yarar gören bir ülke.

Bunun nedeni ise, ekonomisinin büyüklüğüne göre en çok petrol ithal eden ülkelerden bir tanesi.

Petrol fiyatında yüzde 30'luk düşüş

10 DOLARLIK DÜŞÜŞTE 5 MİLYARLIK KAZANÇ

Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık düşüş, Türkiye'ye 5 milyar dolarlık kazanç sağlıyor.

Dolayısıyla 60 dolar olarak taahhüt edilen brent petrolün varilinde 30 dolarlık bir düşüş yaşandığında, 15 milyar dolar Türkiye'nin cebinde kalıyor.

PETROL TALEBİNE KORONAVİRÜS FRENİ

Öte yandan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, petrol talebinde azalmaya neden oldu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği OPEC üyeleriyle, Rusya ve OPEC üyesi olmayan diğer petro üreticisi ülkeler, bu durum karşısında nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor.

Petrol fiyatında yüzde 30'luk düşüş

SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ YAŞANABİLİR

Bilindiği üzere Moskova, Riyad'ın petrol üretimini günde 1,5 milyon varil azaltma talebine olumsuz karşılamıştı.

Uzmanlar, petrol fiyatlarında son 16 yılın en düşük seviyesinin görülebileceğini ifade ediyor.

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