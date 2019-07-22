1 Venezuela'da silahlı saldırı: 7 ölü, 5 yaralı San Felix şehrinde gerçekleşen silahlı katliam ile ilgili soruşturma devam ediyor.

2 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan F-35 açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35'ler ile ilgili "Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan giderir." dedi.

3 Petrol fiyatları yüzde 1’in üzerinde yükseldi İran’ın, Birleşik Krallık’ın işlettiği bir petrol tankerine el koyması sonrasında bölgede yükselen gerilim etkisiyle, petrol fiyatları yükselişe geçti.

4 İstanbul'da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi Düzenlenen operasyonla piyasa değeri 12 milyon lira olan yarım ton uyuşturucu madde yakalandı.

5 Sertab Erener annesine teşekkür etti Bodrum'da konser veren ünlü şarkıcı Sertab Erener'i, annesi yalnız bırakmadı.

6 Asansör boşluğuna sıkışan adam hayatını kaybetti Sultangazi'de bir kişi asansöre bineceği sırada, asansör aniden hareket etti. Asansörün aşağı doğru boşalması sonucu sıkışan 67 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.