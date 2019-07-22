taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6764
Euro
6.3716
Altın
1428
Borsa
102033.75
Gram Altın
260.614

Petrol fiyatları yüzde 1’in üzerinde yükseldi

İran’ın, Birleşik Krallık’ın işlettiği bir petrol tankerine el koyması sonrasında bölgede yükselen gerilim etkisiyle, petrol fiyatları yükselişe geçti.

DHA | 22.07.2019 - 11:22..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

İran, Birleşik Krallık’ın işlettiği bir petrol tankerine el koydu, petrol fiyatları yüzde 1’in üzerinde yükseldi.

SERT BİR CEVAP VERİLECEK

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran’a “sert” bir cevap verileceği sözü verirken Daily Telegraph gazetesi, Birleşik Krallık istihbarat servislerinin İran’ın ülkedeki hedeflere “saldırıya hazır” olduğunu belirttiklerini duyurdu.

BRENT HAM PETROLÜ 63.76 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Eylül ayı teslimatları için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2,06 artışla 63.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1,76 artışla 56.61 dolardan işlem görüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

391
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

154
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

110
Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

70
Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

26
Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

90
Çelik araba kullanmayı bıraktı

Çelik araba kullanmayı bıraktı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir