İran, Birleşik Krallık’ın işlettiği bir petrol tankerine el koydu, petrol fiyatları yüzde 1’in üzerinde yükseldi.
SERT BİR CEVAP VERİLECEK
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran’a “sert” bir cevap verileceği sözü verirken Daily Telegraph gazetesi, Birleşik Krallık istihbarat servislerinin İran’ın ülkedeki hedeflere “saldırıya hazır” olduğunu belirttiklerini duyurdu.
BRENT HAM PETROLÜ 63.76 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR
Eylül ayı teslimatları için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2,06 artışla 63.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1,76 artışla 56.61 dolardan işlem görüyor.