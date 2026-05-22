Petrol zengini Alberta'da 'Kanada'dan ayrılalım mı' referandumu

Kanada’nın enerji kaynaklarıyla öne çıkan Alberta eyaleti, ülke siyasetinde yankı uyandıran bir karara hazırlanıyor. Eyalette, Kanada’dan ayrılma sürecine ilişkin bağlayıcı bir referandum düzenlenip düzenlenmemesi konusu, ekim ayında halkın oyuna sunulacak.

Tartışma, eyaletin ekonomik gücü ve petrol rezervleri nedeniyle uzun süredir devam eden “bağımsızlık” söylemlerini yeniden gündeme taşıdı.

REFERANDUM EKİM AYINDA SANDIĞA GİDİYOR

Eyalet yönetimi, ekim ayında yapılacak oylamada doğrudan bağımsızlık kararının değil, bu yönde bağlayıcı bir referandum sürecinin başlatılıp başlatılmamasının sorulacağını açıkladı.

Seçmenler, Alberta’nın Kanada’da kalıp kalmaması yerine, ayrılık sürecine giden yasal zeminin oluşturulup oluşturulmamasına dair görüş bildirecek.

BAŞBAKAN SMITH: KANADA’DA KALMAYI DESTEKLİYORUZ

Alberta Başbakanı Danielle Smith, tartışmaların merkezindeki referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Smith, kişisel ve hükümet politikası olarak Alberta’nın Kanada’dan ayrılmasına karşı olduklarını belirtti.

Smith, “Açık olmak istiyorum. Alberta’nın Kanada’da kalmasını destekliyorum. Ayrılık yönünde yapılacak bir referandumda da oyum bu yönde olur.” ifadelerini kullandı.

ENERJİ ZENGİNİ EYALETTE SİYASİ GERİLİM

Petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla Kanada ekonomisinde kritik bir rol oynayan Alberta, zaman zaman federal yönetimle yaşadığı yetki ve gelir paylaşımı tartışmalarıyla gündeme geliyor.

Uzmanlar, referandum kararının eyalet-federal ilişkilerinde yeni bir siyasi tartışma dalgası yaratabileceğini değerlendiriyor.

SEÇMENLERİN ÖNÜNDE KRİTİK SORU

Ekim ayında sandığa gidecek seçmenlere, Alberta’nın Kanada’da kalması mı yoksa ayrılık sürecine yönelik bağlayıcı bir referandum için yasal sürecin başlatılması mı gerektiği sorulacak.

Referandumun sonucu, eyaletin gelecekteki siyasi yönelimi açısından belirleyici bir adım olarak görülüyor.