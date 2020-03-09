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Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu

Petrol fiyatlarının dibe vurmasıyla birlikte 1 varil petrol ile 1 kasa domatesin fiyatı eşitlendi.

İHA | 09.03.2020 - 11:06..
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Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu

Gece saatlerinde Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler, Rusya ekonomisine yansıdı.

Brent petrol varil başına 31.02 dolara kadar düşünce Rusya’da, sabah saatlerinde döviz kurlarında yükseliş oldu. 1991 yılındaki Körfez Savaşı'ndan beri ilk kez petrol fiyatlarının bu seviyeye düşmesiyle birlikte Rusya’da, 1 euro 83.9 rubleden işlem gördü.

1 dolar ise 73.8 rubleden satılmaya başlandı.

RUS HALKINA 'RAHAT OLUN' AÇIKLAMASI

Rusya’da döviz kurlarındaki ani yükseliş nedeniyle ekonomide, olağanüstü hal ilan edildi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, sabah saatlerinde yaşanan ekonomik çalkantıyla ilgili kamuoyunu rahatlatan açıklamalar yaparak, “Rezervlerimizde euro ve dolar bulunuyor. Şu anlık döviz temininde sorun yaşamıyoruz.” dedi.

Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu

DÖVİZ GELİRLERİ ORTALAMA 20 MİLYAR DOLAR AZALDI

Döviz kurundaki bu hareketlilik nedeniyle bazı banka ve döviz bürolarında işlem yapılmadığı ve durdurulduğu öğrenildi. Petrol fiyatlarına göre ekonomik yapısı şekillenen Rusya’da, petrol fiyatında her 10 dolarlık düşüş, ülkenin döviz gelirlerini ortalama 20 milyar dolar azaltıyor. Rusya’da petrol çıkarma maliyeti 25 dolar civarında görülürken, Rusya’nın kâr edebilmesi için petrol fiyatının 42 dolar seviyelerinde olması gerekiyor.

Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu

1 KASA DOMATES İLE 1 VARİL PETROL AYNI FİYAT

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrolün varil fiyatıyla 1 kasa domatesin fiyatı eşitlenmiş oldu. 1 varil petrol 159,5 litre alırken, petrolün varil fiyatı 31 dolar seviyesine düştü. 1 kasa domates ise 50 kilogram olarak tartılıyor. Rusya’da 1 kasa domatesin fiyatı da 30 dolar düzeyince satılıyor.

Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu

ÜRETİM ARTTI, SATIŞ DÜŞTÜ

Çin’de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep, petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Petrolün varil fiyatının 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusunu görüşmek üzere masaya oturmuştu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açtı.

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