Peugeot 600 bin aracı geri çağırıyor: Sebebi motor ya da fren değil…

Fransız otomotiv üreticisi Peugeot, dünya genelinde 612.196 adet 208 model aracını geri çağırıyor.

Auto Motor und Sport’un aktardığı bilgilere göre geri çağırma, Eylül 2019 - Temmuz 2022 arasında banttan inen araçlardaki kornaların yasal ses sınırı limitlerini karşılamamasından kaynaklanıyor.

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi (KBA) tarafından 16357R referans numarasıyla resmi olarak izlenen süreçte, şu ana kadar bildirilen herhangi bir mal veya can kaybı bulunmuyor.

ÜCRETSİZ ONARILACAK

Şirket, etkilenen araçların tüm sahipleriyle doğrudan iletişime geçerek araçları yetkili servislere davet edecek.

Servislerde, standartların altında ses çıkaran mevcut kornalar sökülerek yerine daha güçlü bir varyantı takılacak. Onarımın ne kadar süreceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peugeot'nun bağlı olduğu Stellantis Group'un teknik olarak aynı parçaları paylaşan diğer modellerinin (Opel, Citroen vb.) geri çağrılıp çağrılmayacağı henüz netlik kazanmadı.