Peugeot modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar

Peugeot, binek ve hafif ticari araç modellerine sahip olmak isteyenler için mayıs ayına özel yeni finansman kampanyalarını açıkladı.

Marka, yenilikçi teknolojilere sahip otomobillerini avantajlı kredi seçenekleriyle tüketicilerle buluşturuyor.

SUV MODELLERİNDE DÜŞÜK FAİZ FIRSATI

Markanın sevilen fastback SUV modeli 3008 ve elektrikli E-3008 versiyonları için 1 milyon TL'ye 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi sağlanıyor.

B-SUV segmentindeki 2008 modelinde 150 bin TL, elektrikli E-2008 versiyonunda ise 225 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz oranı var.

Geniş hacimli 5008 GT ve elektrikli E-5008 modelleri sadece tüzel müşterilere özel 1 milyon TL için 6 ay vadeli yüzde 0,99 faiz imkanıyla satılıyor.

Sportif tasarımlı tamamen elektrikli E-208 modelini tercih edenler ise 340 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli krediden yararlanabiliyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Peugeot, hafif ticari araç yelpazesinde sıfır faizli eşsiz kredi teklifleriyle öne çıkıyor. Rifter modelinin manuel vitesli Allure donanımında 300 bin TL'ye 9 ay, otomatik versiyonlarında ise 1 milyon TL'ye 6 ay vadeli sıfır faiz seçeneği bulunuyor.

Sınıfının iddialı modellerinden Partner Van, Expert Traveller ve Expert Van araçlarında 1 milyon TL için 6 ay vadeli sıfır faizli ticari kredi sağlanıyor.

Aynı sıfır faizli ve 6 ay vadeli 1 milyon TL kredi imkanı büyük oyuncuların tercihi Boxer Van ve Boxer Minibüs modellerinde de geçerli oluyor.