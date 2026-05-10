Pezeşkiyan'dan müzakere açıklaması: Teslim olmak anlamına gelmiyor

ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerde bir sonuca varılamadı.

İki ülkenin, Hürmüz krizi gölgesinde müzakere masasına oturmasının beklendiği bugünlerde kritik açıklamalar da gelmeye devem ediyor.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Başkent Tahran’da, savaştan kaynaklanan hasarların giderilmesi ile görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.

"MÜZAKERE İRAN HALKININ ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"

Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değinerek, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.

PEZEŞKİYAN'DAN BOYUN EĞMEYECEĞİZ MESAJI

"MÜZAKERE İRAN HALKININ ÇIKARLARINA HİZMET EDİYOR"

İran halkının "düşman" karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı.