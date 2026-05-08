PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası: Beşiktaş ve Galatasaray ilk sırada...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin ceza verdi.

PFDK CEZA YAĞDIRDI

Zirvede siyah-beyazlılara verilen ceza yer alırken, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor ile Antalyaspor'a da 220'er bin lira ceza verilmesini kararlaştırdı.

EN FAZLA CEZA BEŞİKTAŞ'A

Gençlerbirliği'nin yollarını ayırdığı teknik direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 80 bin lira para cezası verilirken, Antalyaspor antrenörü Sezgin Takmaz'a da aynı şekilde 1 maç men ve 80 bin lira cezaya hükmedildi.

DEMİREL VE TAKMAZ'A 1'ER MAÇ MEN

Süper Lig ekiplerinin yanı sıra 1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK'ye 785 bin 250 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 232 bin lira, Hatayspor'a 110 bin lira ve Esenler Erokspor'a da 84 bin lira ceza uygulandı.