taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

'Pide' yalanıyla polisten kaçmaya çalıştılar

Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan gençler “Pide almak için evden çıktık” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

'Pide' yalanıyla polisten kaçmaya çalıştılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul’un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından uygulamalara bugün gece saatlerinde de devam edildi.

GEZMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTIKLARI ANLAŞILDI

Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda araçlarıyla dolaşan gençler, "Pide almak için evden çıktık” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Pide almak yerine gezmek için dışarıya çıkan ve başka bir ilçede yaşadığı anlaşılan gençlere Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

'Pide' yalanıyla polisten kaçmaya çalıştılar

'Pide' yalanıyla polisten kaçmaya çalıştılar

İlginizi Çekebilir
Çorum'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
Çorum'da merkeze bağlı Eşençay köyünde çıkan yangında bir ev yandı.
Cezaevlerinde 210 bin mahkum kaldı
İnfaz yasasından sonra 90 bin mahkumun cezaevinden çıkmasıyla birlikte doluluk oranı uzun bir sürenin ardından kapasitenin altına geriledi.
Dünyada koronavirüsü yenenlerin sayısı
Dünya genelinde koronavirüs tespit edildikten sonra yeniden sağlığına kavuşanların sayısı 820 bini aştı.
İran'da türbelerin yeniden açılması gündemde
Koronavirüs tehdidinin henüz ortadan kalkmadığı ülkede Ramazan ayına girilmesiyle birlikte türbe tartışması başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
138
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
38
Trakya semalarında UFO heyecanı
Trakya semalarında UFO heyecanı
235
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
Kimlik soran bekçiye biber gazı sıkan Suriyeli
164
İsrail'de Netanyahu protestosu
İsrail'de Netanyahu protestosu
65
Berfu Yenenler doğum kilolarından kurtuldu
Berfu Yenenler doğum kilolarından kurtuldu
32
Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar
Suya düşen serçenin hayatını kurtardılar
16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir