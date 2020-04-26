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Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok

Pınar Altuğ, katıldığı Youtube yayınında, ilk başlarda Yağmur Atacan'la niyetinin evlenmek değil gönül eğlendirmek olduğunu söyledi.

Haber Merkezi |
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Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu.

Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğinden, kızı Su'ya ve meslek hayatına kadar birçok konuya değindi.

"19 YAŞIMDA ÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLDİM"

17 yaşında mankenlik yapmaya başladığını ve 19 yaşında Türkiye Güzeli seçildiğini söyleyen Altuğ, Türkiye Güzeli seçilmesinin ardından daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tarafından tanındığını iddia etti.

Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok

"HAYATIMIN SONUNA KADAR ÜNLÜ OLACAĞIM"

"Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım." diyen Altuğ, "Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurtdışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor” ifadelerini kullandı.

"2 GÜN GÖNÜL EĞLENDİRECEĞİM"

Pınar Altuğ evliliği hakkında ise, "Kocam Yağmur dünyanın magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insanı. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. Bebek yüzlü ya ‘Ne yaptığının farkında mısın?’ diye sordu. ‘Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim’ yanıtını verdim." diye konuştu.

Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok

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