Pınar Altuğ ve Seda Güven'den dikkat çeken paylaşım

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Ekranların popüler olmuş yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Altuğ, Instagram'daki aktif halini sürdürüyor.

Altuğ, yakın dostu Seda Güven ile çektiği eğlenceli videoyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı sallayan görüntülerde, ikilinin verdiği ilginç poz sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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İlk bakışta anlaşılması güç olan kareler, takipçilerin kafasını karıştırdı. Altuğ ve Güven'in neşeli paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.