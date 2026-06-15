Pınar Altuğ’dan nostaljik paylaşım! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

"YIL 2008"

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Altuğ, son olarak eşiyle evlendiği yıla ait nostaljik bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Yayınladığı o fotoğrafla yıllar öncesini yad eden Altuğ, paylaşımının altına ise şu notu düştü: "Yıl 2008"