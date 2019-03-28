Pınar Altuğ'dan takipçisine yeni ayar

Sosyal medyayı aktif kullanan ve neredeyse hayatındaki her önemli ayrıntıyı Instagram hesbaından yayınlayan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kızının damaklığının çıkarıldığı da takipçileri ile paylaştı.

ŞİMDİ DE SAÇLARINA TAKTILAR

“Aylardır suren sabrımızın sonucunu aldık , Su’nun dişi geldi ve bugün damaklıktan kurtulduk” diyen Altuğ, doktoruna teşekkür etti. Bir takipçisi de Pınar Altuğ’a, “Neden inatla saçınızı böyle kullanıyorsunuz? Gerçekten hayret ediyorum. Herkes sarıya dönün diyor ama siz tınnn” dedi.

"KENDİMİ BÖYLE BEĞENİYOR OLABİLİR MİYİM?"

Altuğ da, “Mesela ben kendimi böyle beğeniyor olabilir miyim? Malum hani saçlar benim ya o açıdan… “ diyerek takipçisine ayar verdi.