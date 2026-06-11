Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım ile olan ilişkisini anlattı: Karakterlerimiz çok farklı

Ekranların beğenilen güzel kadınlarından, ELLE dergisinin kapak yüzü olan oyuncu Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım’la aynı mesleği yapmanın hem konforlu hem de zor olduğunu dile getirdi.

"ALAN AÇMAK ÇOK ÖNEMLİ"

İlişkilerini samimiyetle dile getiren Deniz, “En konforlu tarafı dışarıdan anlatması zor olan birçok duyguyu birbirimize açıklamak zorunda kalmamak. İlişkiye güven ve rahatlık katıyor. Daha çözümcül yaklaşabiliyoruz. En zor tarafı da aslında yine aynı yerden geliyor. Bazen aynı anda içe kapanabiliyoruz. O yüzden ilişki içinde birbirine alan açmak çok sağlıklı.

"HEM AYNI HEM ÇOK FARKLI"

Biz Kaan ile hem çok zıt hem de birbirine benzeyen iki insanız aslında. Hayata baktığımız yerin birbirine çok benzemesi, bizi birbirimize bağlayan en güçlü şey." diye konuştu.

Deniz, “En net ‘Hayır’ım dürüstlükle ilgili. Samimiyetsizliği tolere edemem” dedi.

"ANNE OLARAK İLK İŞİM"

Doğumdan sonra Nuri Bilge Ceylan filmiyle setlere dönen Pınar Deniz, “Annelikten sonra böyle bir filmle dönecek olmak benim için özel bir his. Çünkü insanın içinde zamanla biriken, değişen, olgunlaşan şeylerin oyunculuğuna da mutlaka yansıdığına inanıyorum.” dedi.