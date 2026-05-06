Pireneler'de yeşil kayalar çıktı, o detay kanıtlandı! Meğer 4 bin yıldır...

İspanya'nın Girona eyaletinde, Fransa ile dağlık sınıra yakın, deniz seviyesinden yaklaşık 2235 metre yükseklikte bir mağara keşfeden arkeologlar, çalışmalara başladı.

Araştırmacılar içeride insan kalıntıları, hayvan kemikleri, kırık seramik kaplar ve tarih öncesi ocaklar buldu.

Buluntular, insanların mağarayı 4000 yıldan fazla bir süredir kullandığının kanıtı olarak değerlendirildi.

Arkeologlar, mağarada doğal olarak bulunmayan gizemli yeşil kayanın yaklaşık 200 parçasını da ortaya çıkardı.

İspanya'daki araştırmacılar, Frontiers in Environmental Archaeology dergisinde yayınlanan bir çalışmada, buldukları yeşil kayanın, eritilerek bakıra dönüştürülebilen bir mineral olan malakite karşılık geldiğini öne sürdüler.

Ekip, malakitin mağarada doğal olarak bulunmadığını, bu nedenle insanların taşı ve bir ısı kaynağını özellikle işlemek için mağaraya getirdiklerini belirtti.

Çalışmanın ortak yazarlarından, University of Granada araştırmacısı Julia Montes-Landa, bulguların tesadüfi olmadığını vurguladı.

Montes-Landa açıklamasında, “Bu parçaların birçoğu yüksek ısı nedeniyle değişime uğramışken, mağaradaki diğer malzemelerde aynı etki görülmedi. Bu durum, ateşin özellikle bu taşların işlenmesinde kullanıldığını ve bunun bilinçli bir işlem olduğunu açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.