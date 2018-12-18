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Piri Reis balesi Tayland'da sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Piri Reis balesini Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gösterime sunacak.

AA | 18.12.2018 - 15:24..
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Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden (SAMDOB) yapılan yazılı açıklamaya göre; dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleştirilen, SAMDOB tarafından bu sezon sahneye koyulan "Piri Reis" balesi, 20 Aralık'ta Bangkok'ta Tayland Ulusal Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

PİRİ REİS

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

Piri Reis balesi Tayland'da sahnelenecek

TÜRK DÜNYASININ ÜNLÜ DENİZCİSİ

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında, kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tuttu.

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